Familiengottesdienst zum Thema „Besinnen – Erkennen – Umkehren“ in Münster

Am Aschermittwoch fand in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Münster ein Familiengottesdienst statt, der unter dem Motto „Besinnen – Erkennen – Umkehren“ stand. Der Gottesdienst wurde von Gemeindereferentin Karin Braun zusammen mit den Kommunionkindern der Pfarreiengemeinschaft und anderen engagierten Kindern gestaltet. Die Botschaft des Gottesdienstes wurde durch eine besondere Idee aufbereitet: Die Buchstaben des Wortes „Fasten“ wurden als Leitgedanken genutzt, um den fastenzeitlichen Prozess von Besinnen, Erkennen und Umkehren den Kindern zu verdeutlichen. Die Kinder übernahmen dabei jeweils einen Buchstaben und teilten mit den Gottesdienstbesuchern Gedanken und Impulse zu Themen wie Freude, Angewohnheit, Suche, Teilen, Ernst und Nachgeben. Musikalisch wurde der Gottesdienst von den „Zauberstimmen“ aus Münster umrahmt. Der Kinderchor begeisterte mit mehreren Liedern, die dem Gottesdienst einen fröhlichen, aber dennoch besinnlichen Rahmen verlieh. Gemeindereferentin Braun führte durch den Gottesdienst und stellte immer wieder die Verbindung zwischen den Gedanken des Fastens und dem täglichen Leben her. Höhepunkt des Gottesdienstes war die Austeilung des Aschenkreuzes an alle großen und kleinen Besucher. Der Gottesdienst bot einen wertvollen Raum für die ganze Familie, um innezuhalten und sich auf die Fastenzeit vorzubereiten. Es war ein gelungener Auftakt zu einer besinnlichen und ermutigenden Zeit.

Familiengottesdienst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Münster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarreiengemeinschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis