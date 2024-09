Ferienprogramm

An 7 verschiedenen Stationen in der Pfarrkirche St. Peter und Paul sowie in der Gemeinde Münster erkundeten 21 Kinder, wo uns Jesus begegnet. "Ich bin der wahre Weinstock" war zum Beispiel das Thema bei Martin und Helga Halbmeir, denn dort erfuhren die Kinder alles über die Pflege von Weinreben. Zum Abschluss ging es zum Schäfer Philipp Fetsch. Nach der Bibelgeschichte vom "Guten Hirten" und tollen Infos vom Schäffer rund um seine Schafe, hatten die vergnügten Kinder mit streicheln und füttern alle Hände voll zu tun. In der Wiese bereite das Kinder- und Familiengottesdienstteam ein Picknick vor, so dass die Buben und Mädchen gestärkt in vielerlei Hinsicht nach Hause kamen.

Simone Wiedemann