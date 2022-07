Münster/Gut Sulz

18:21 Uhr

Das Rainer Winkel-Festival wird zum Sommernachtstraum

Plus Zum siebten Mal hat sich der Landschaftsgarten von Gut Sulz in ein Festival-Areal verwandelt. An vier Tagen sind dort Musik, laue Nächte, Kulinarik zu einem Erlebnis verschmolzen.

Von Barbara Würmseher und Tanja Sonntag

Was haben wir sie vermisst, diese lauen Sommernächte, in denen sich Klänge und Rhythmen mit lachenden und plaudernden Stimmen zu einer wohltuenden Sinfonie mischen. In denen die Naturkulisse im lauschigen Landschaftsgarten auf Gut Sulz von der untergehenden Sonne und den Lampions in den Zweigen illuminiert wird. In denen sich kulinarische Gerüche mit dem Genuss von Cocktails mischen. In denen es also nichts anderes zu geben scheint als jene gewisse Leichtigkeit des Seins.

