Münsterer Jugend reist 2.500 Jahre zurück zu den Kelten

Das Ferienprogramm des SV Münster, Sparte Fitness, führte die teilnehmenden Kinder nach Bopfingen auf den Ipf. Die Geoparkführerinnen Carolin Schober-Mittring und Christine Hornung tauchten mit den Kindern in zwei Gruppen ein in die Zeit der Kelten – mit ihren furchterregenden Kriegern mit weißgekalkten Haaren und blau angemalten Körpern und andererseits als Händler von filigranen Schmuckstücken. Die Kinder erfuhren, wie die Keltenfamilien vor 2500 Jahren lebten, was sie aßen und wie sie wohnten. Sie durften Mehl mahlen, Speer werfen, Keltenkringel und andere Köstlichkeiten probieren sowie ihren eigenen Keltenschmuck basteln und als Erinnerung stolz mit nach Hause nehmen.

