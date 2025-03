Münster Gemeinde Münster: Was passiert mit den 13 Brücken?

In welchem Zustand sind die Bauwerke der Gemeinde Münster und wann müssten sie saniert werden? Das ist das Grundthema. Entscheidend ist außerdem die Frage: Macht die Kommune das in Eigenregie, oder übergibt sie alles an eine Firma?