Autofahrer unter Cannabis-Einfluss aus dem Verkehr gezogen

Am Samstag ist ein Autofahrer in Münster von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 2.43 Uhr wurde der Fahrer des Autos einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte sofort starker Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug heraus wahrgenommen werden. Zudem waren im Auto diverse Cannabisrückstände ersichtlich. Der Beschuldigte räumte umgehend den Konsum ein. Außerdem konnten im Fahrzeug mehrere Rauschgift Utensilien und eine geringe Menge Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Die Weiterfahrt wurde in der Folge unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Den Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Cannabis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis