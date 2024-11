Zahlreiche Fahrzeugteile bleiben nach Unfallflucht zurück

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Erlingshofen einen schadensträchtigen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Jedoch hinterließ die gesuchte Person zahlreiche Spuren.

Wie die Polizei mitteilt, prallte der Verursacher zwischen 11 und 13.20 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Pilzstraße geparkten Kia Sportage. An diesem entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 4000 Euro.

An der Unfallstelle verblieb eine Vielzahl von Kleinteilen (unter anderem der Beleuchtungseinrichtungen) des Fahrzeugs des Verursachers. Die Polizeiinspektion sicherten Spuren und bezog die Fahnder der Verkehrspolizei in den Fall mit ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Dienststelle in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)