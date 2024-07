Ob Freibad oder Weiher: So läuft die Badesaison in Donauwörth

Der Sommer hat bisher nur zaghaft an die Tür geklopft, doch jetzt scheint er endlich Einzug zu halten. Die Wettervorhersage verspricht steigende Temperaturen und sonnige Tage – perfekt für alle Badeliebhaber, die sich nach einer Abkühlung im Wasser sehnen. Doch wie sieht es in Donauwörth aus? Sind die Freibäder und Baggerseen bereit für den Ansturm und dürfen Badegäste in den Badeseen wieder ins kühle Nass?

