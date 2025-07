Drei Männer prügeln Nachbarn in Bayerdilling krankenhausreif

Vor ein paar Tagen eine Schlägerei zwischen 8 Personen am frühen Abend in Monheim vor einer Bäckerei, jetzt verprügeln drei (!) junge Männer einen alten Mann. Wie niederträchtig ist sowas denn! Man glaubt nicht, im Landkreis Donau-Ries zu leben, sondern am Hauptbahnhof in Hamburg. Es ist absolut erschreckend, welch unsoziale, gewaltbereite Menschen jetzt schon am flachen Land leben. Oder gab´s das die letzten 50 Jahre hier auch schon, die Zeitung hat nur nicht darüber geschrieben?