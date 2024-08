Anrufer befürchtet Jugendliche auf Baukran in Donauwörth

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am frühen Samstag kurz nach Mitternacht bei der Polizei Donauwörth mehrere vermeintliche Jugendliche an der Baustelle Sternschanzenstraße in Donauwörth. Der Anrufer befürchtete, es sei auch jemand oben auf dem Kran. Bei Eintreffen der Polizeistreife rannten mehrere Jugendliche von der Baustelle in unterschiedliche Richtungen davon. Vor Ort bleiben zwei Fahrräder unversperrt zurück. Die Beamten stellten sie sicher. Mehrere Streifen suchten die Umgebung ab, jedoch ohne weitere Personen anzutreffen. Mittels einer Drohne suchte die Polizei auch den Kran ab - dort befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand. Die Polizei weist darauf hin, dass das Besteigen derartiger Gerätschaften und Örtlichkeiten lebensgefährlich ist und je nach Situation auch strafbar sein kann. (AZ)

