Neue Wärmegenossenschaft in Holzheim: Das müssen die Mitglieder investieren

Die Gemeinde Holzheim will bekanntlich westlich der Grundschule eine Hackschnitzelheizung bauen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Josef Schmidberger das Gremium über die Gründung einer Wärmegenossenschaft Holzheim eG sowie über die geplante Nahwärmeleitung von der Grundschule bis zur Kita in Stadel. Im Februar fand dazu eine Gründungsversammlung mit insgesamt 34 Gründungsmitgliedern statt.

Daniel Weigl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Josef Schmidberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holzheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis