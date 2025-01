Neuapostolische Kirche in Harburg wird zur Baustelle

Seit über 45 Jahren steht die neuapostolische Kirche an der Mündlinger Straße in Harburg. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Nun wird es grundlegend saniert. Das 1978 eingeweihte Gotteshaus wird energetisch ertüchtigt und erhält einen Aufzug, um barrierefrei zugänglich zu sein. Einer Mitteilung der Neuapostolischen Kirchengemeinde zufolge soll „ein modernes Kirchengebäude entstehen, das ausreichend Möglichkeiten bietet für ein aktives Gemeindeleben für Jung und Alt“.

