Das soll im neuen Bürgerspital in der Parkstadt entstehen

Die alte Kaserneneinfahrt führt in eine Brache, unterbrochen von Bäumen und Büschen sowie beachtlichen Schotterbergen. Aktuell weist noch nichts darauf hin, dass hier oben in der Donauwörther Parkstadt ein neues Zentrum für pflegebedürftige Menschen entstehen wird. Nach gut 600 Jahren an stets demselben Standort wird es jedoch bald schon eine Zäsur geben, dann, wenn das neue Bürgerspital tatsächlich gebaut wird. Alles ist vorbereitet, zeitnah dürfte es losgehen mit den Arbeiten im vorderen Bereich des neuen Alfred-Delp-Quartiers.

