Neu bei der Kripo Dillingen: die Chefin, das K4 und das K5

Die Kriminalpolizei-Inspektion Dillingen, die für die Landreise Donau-Ries und Dillingen zuständig ist, will mit einer neuen Organisationsstruktur jetzt noch effektiver gegen Rauschgift-Kriminalität und gegen politisch motivierte Straftaten vorgehen. Dies geschieht in einer Phase, in der die Dienststelle eine vorübergehende Leiterin hat. Monika Krawehl hat diese Aufgabe übernommen.

