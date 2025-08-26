Der neue Festplatz in Donaumünster/Erlingshofen ist eingeweiht: ein idyllischer Ort mit modernem Gesicht

Im Rahmen des Pfarrfestes beim Patrozinium Mariä Himmelfahrt in Donaumünster wurde der neu gestaltete Festplatz an der Kessel eingeweiht. Auf den morgendlichen Festgottesdienst in der Pfarrkirche folgte ein Umzug zum Festplatz mit musikalischer Begleitung der Vereinigten Musikkapelle Tapfheim (VMT) statt, begleitet von zahlreichen Vereinen mit ihren Fahnen. Bürgermeister Marcus Späth beschrieb in seiner Ansprache den Werdegang dieses gemeindlichen Projekts. Das Umfeld an der Kessel sei schon immer sehr idyllisch gewesen. Jedoch sei alles in die Jahre gekommen und es bot sich großes Potenzial zur Verschönerung.

Bis diese Neugestaltung umgesetzt werden konnte, seien jedoch viele Jahre vergangen. Erste Ideen fanden bereits 2015 im Programm ISEK ihren Niederschlag, mit dem der Gemeinderat die Weichenstellung für die Ortsentwicklung der nächsten 20 Jahre festgelegt hat. Ziel war die Umsetzung des Projekts mit einer hohen Zuwendung aus dem Städtebauförderungsprogramm.

Der neue Zugang zur Kessel ist mit Sitzstufen gestaltet, um die Aufenthaltsqualität zu steigern. Foto: Elisabeth Barfüßer

Späth beschrieb den Weg von den ersten Gesprächen mit der Regierung von Schwaben 2019 über die geforderte intensive Untersuchung des weiteren Umfelds in einem sogenannten Städtebaulichen Rahmenplan. Daraus sei in Abstimmung mit den Bürgern, den Vereinen und allen notwendigen Behörden die Planung entwickelt worden und eine 60prozentige Zuwendung der Regierung von Schwaben genehmigt worden.

Es gibt nun einen barrierefreien Abgang an der Kesselbrücke

Notwendige Kanalsanierungen im Kirchenweg und im östlichen Straßenzug An der Kessel fanden statt. 2024 und 2025 wurde die eigentliche Baumaßnahme abgewickelt. Die Infrastruktur für den Festbetrieb auf der Festwiese, Strom- und Telekomleitungen sowie die Straßenbeleuchtung wurden auf den neuesten Stand gebracht. Der Uferbereich entlang der Kessel und die angrenzenden Freiflächen wurden qualitativ und gestalterisch aufgewertet.

Die überalterten Bäume wurden durch neue zukunftsträchtige Bäume ersetzt. An der Kessel wurden hochwertige Sitzstufen errichtet, wodurch der Fluss, der diesen Ort entscheidend prägt, hautnah erlebt werden kann. Für das Heim des heimat- und Brauchtumvereins (HBV) wurden Stellplätze und ein barrierefreier Zugang angelegt. Die Platzfläche wurde optisch durch ansprechende Belagsstrukturen hervorgehoben. Die Aufenthaltsqualität wurde durch Bepflanzung mit Stauden und Gräsern aufgewertet. Ein neuer attraktiver Spielplatz wurde errichtet. Der Abgang an der Kesselbrücke wurde barrierefrei gebaut.

Bürgermeister Marcus Späth lobte in seiner Ansprache das Projekt. Es sei ein idyllischer Ort mit neuem Gesicht entstanden. Foto: Elisabeth Barfüßer

Idyllischer Ort mit modernem Gesicht

Bürgermeister Späth freute sich, dass ein neuer idyllischer Ort mit modernem Gesicht entstanden ist und sprach Dankesworte an alle Beteiligten aus. Anschließend segnete Pfarrer Karl Hagenauer den Festplatz und wünschte wertvolle Begegnungen. Nach dem gelungenen Bieranstich von Pfarrer Hagenauer wurden die vielen Gäste vom Pfarrgemeinderat bis zum Abend hervorragend bewirtet.

Die VMT sorgte mit ihrer musikalischen Umrahmung für ein fröhliches Fest. In einer Ausstellung im HBV-Heim konnten sich die Bürgerinnen und Bürger über den Werdegang des Projekts sowie über die gemeindlichen Förderprogramme ausführlich informieren. (AZ)