Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Neuer Kunstrasen für Riedlinger Bolzplatz: Bald soll er fertig sein

Riedlingen

Der neue Riedlinger Bolzplatz nimmt Formen an

Der Riedlinger Bolzplatz erhält aktuell einen neuen Kunstrasenbelag. Die Stadt Donauwörth investiert fast 170.000 Euro. Bis wann das Spielfeld fertig sein soll.
Von Thomas Hilgendorf
    • |
    • |
    • |
    Tonnenweise Erdaushub ist in den vergangenen Wochen aus Riedlingen abtransportiert worden.
    Tonnenweise Erdaushub ist in den vergangenen Wochen aus Riedlingen abtransportiert worden. Foto: Thomas Hilgendorf

    Der Riedlinger Bolzplatz war zuletzt kein Augenschmaus mehr - und auch das Fußballspielen geriet angesichts der tiefen Krater auf dem Feld zur Herausforderung. Vor den beiden Toren versuchten Mitarbeiter der Stadt zuletzt, die Unebenheiten stellenweise mit Kunstrasenflächen auszugleichen. Jetzt wird, wie berichtet, umfassend nachgesteuert. Der bei der Jugend beliebte Platz bekommt ein komplett neues Gesicht. Derzeit entsteht ein Kunstrasenplatz. Der soll weniger anfällig, also robuster sein. Das Ganze hat seinen Preis: fast 170.000 Euro gibt die Stadt Donauwörth für den neuen Platz aus. Wie Stadtsprecher Mirko Zeitler auf Nachfrage berichtet, soll das Spielfeld bis zum 15. August fertig werden. Text/ Foto: Thomas Hilgendorf

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden