Der neue Riedlinger Bolzplatz nimmt Formen an

Der Riedlinger Bolzplatz war zuletzt kein Augenschmaus mehr - und auch das Fußballspielen geriet angesichts der tiefen Krater auf dem Feld zur Herausforderung. Vor den beiden Toren versuchten Mitarbeiter der Stadt zuletzt, die Unebenheiten stellenweise mit Kunstrasenflächen auszugleichen. Jetzt wird, wie berichtet, umfassend nachgesteuert. Der bei der Jugend beliebte Platz bekommt ein komplett neues Gesicht. Derzeit entsteht ein Kunstrasenplatz. Der soll weniger anfällig, also robuster sein. Das Ganze hat seinen Preis: fast 170.000 Euro gibt die Stadt Donauwörth für den neuen Platz aus. Wie Stadtsprecher Mirko Zeitler auf Nachfrage berichtet, soll das Spielfeld bis zum 15. August fertig werden. Text/ Foto: Thomas Hilgendorf

