Ankick auf dem Kunstrasenplatz: Der neue Bolzplatz in Riedlingen ist eröffnet

Mit einem „Ankick“ wurde jetzt der neu gestaltete Kunstrasenplatz in Riedlingen eröffnet. Zahlreiche Kinder aus diesem Donauwörther Stadtteil sowie Mitglieder des Stadtrates versammelten sich auf dem Bolzplatz, um die Einweihung dieser neuen Einrichtung gemeinsam mit Oberbürgermeister Jürgen Sorré zu feiern.

Die Umgestaltung des bisherigen Bolzplatzes in eine moderne, nachhaltige Kunstrasenfläche stieß auf große Begeisterung. Der alte Platz war in die Jahre gekommen, die Rasenfläche war stark abgenutzt und nach Regentagen auf matschigem Untergrund kaum noch bespielbar. Mitte Juli konnte schließlich mit den Umbaumaßnahmen begonnen werden.

Eine moderne, wetterfeste Spielfläche

Nun steht allen fußballbegeisterten Kindern und Jugendlichen eine moderne, wetterfeste Spielfläche zur Verfügung. Das neue Spielfeld misst 28 x 42 Meter. Rund 1150 Quadratmeter Kunstrasen wurden dort verlegt. Die Gesamtkosten liegen bei rund 170.000 Euro. Der neue Kunstrasenplatz setzt aber auch Maßstäbe in Sachen Ökologie und Innovation. Entwickelt vom Burgheimer Sportunternehmen Polytan, steht er für eine konsequente Umsetzung der Kreislaufwirtschaft: Die Platzeinfassungen bestehen aus recyceltem Alt-Kunstrasen, die Elastikschicht im Unterbau stammt ebenfalls aus wiederverwerteten Materialien, und auch der Kunstrasen selbst ist am Ende seiner Lebensdauer zu 100 Prozent recycelbar.

Icon vergrößern Mitglieder aus dem Donauwörther Stadtrat freuten sich mit den Kindern und Jugendlichen über die neue Spielfläche. Foto: Mirko Zeitler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mitglieder aus dem Donauwörther Stadtrat freuten sich mit den Kindern und Jugendlichen über die neue Spielfläche. Foto: Mirko Zeitler

Beste Voraussetzungen für Spiel und Sport

Oberbürgermeister Jürgen Sorré gab am Eröffnungstag gemeinsam mit den jungen Fußballerinnen und Fußballern symbolisch den ersten Anstoß auf dem neuen Platz. Die Begeisterung war besonders bei den Kindern groß, die das neue Spielfeld gleich ausgiebig ausprobierten – und auch der Oberbürgermeister - ein passionierter Fußballer - ließ es sich nicht nehmen, eine Runde mitzukicken. Mit dem neuen Platz steht den Kindern jetzt eine moderne und langlebige Spielfläche zur Verfügung – beste Voraussetzungen für Bewegung und Begegnung im Stadtteil Riedlingen. (AZ)