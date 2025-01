Teurer als erwartet: Neuer Mannschaftswagen für Feuerwehr Wörnitzstein

Die Feuerwehr in Wörnitzstein bekommt aller Voraussicht nach in diesem Jahr einen neuen Mannschaftstransportwagen. Der städtische Haupt- und Finanzausschuss vergab nun die entsprechenden Aufträge. Das Fahrzeug wird wohl etwas teurer als ursprünglich geplant.

Die grundsätzliche Zustimmung zur Anschaffung gab der Ausschuss bereits im vergangenen Jahr. Die Wehr hatte 2023 einen solchen Wagen beantragt. Denn das bestehende Fahrzeug ist in die Jahre gekommen und hat gravierende technische Mängel. Unter anderem weist es Durchrostungen an der Karosserie auf. Für den Kauf des neuen Fahrzeugs waren damals 110.000 Euro veranschlagt.

Ausschuss in Donauwörth vergibt Aufträge für Feuerwehrauto einstimmig

Die folgende Ausschreibung war in drei Bereiche aufgeteilt: Für das Fahrgestell hat der Ausschuss nun einen Auftrag über rund 68.000 Euro erteilt, für den Aufbau einen von knapp 50.000 Euro. Es war jeweils das wirtschaftlich günstigste Angebot. Für die feuerwehrtechnische Beladung ging laut Vorlage lediglich ein „unwirtschaftliches“ Angebot ein. Die Vergabe wird deshalb direkt an den wirtschaftlichsten Anbieter erfolgen. Die Kosten werden auf rund 13.000 Euro geschätzt. Unter dem Strich steht so eine Investition von etwa 130.000 Euro. Die Vergabe der Aufträge erfolgte einstimmig. Die Auslieferung des Mannschaftswagens ist für Ende diesen Jahres vorgesehen. (bt)