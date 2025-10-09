Donauwörth bekommt einen neuen Markt

In Donauwörth wird es einen neuen Markt geben. Das erklärte die Geschäftsführerin der City-Initiative Donauwörth (CID), Christiane Kickum, im Gespräch mit der Redaktion. Der Markt soll als sogenannter „Genießermarkt“ seinen Platz in der Reichsstraße finden. Dabei soll ein neues Konzept zum Tragen kommen.

Bislang ist der Bauernmarkt im Bereich Spitalgasse/ Riedinsel eine eher kleine Ansammlung einzelner Stände. Fortan soll sich das ändern. Der geplante Markt soll ab Mitte März kommenden Jahres in die Reichsstraße ziehen. Diese werde dann zur Marktzeit immer samstags gesperrt. „Es wird mehr Stände geben als bisher“, sagt Kickum. Statt der vier bis fünf Betriebe, die bislang an Bord seien beim Bauernmarkt, würden es in einem ersten Schritt bereits zwischen zwölf und 15 Stände in der Reichsstraße werden - immer samstags zwischen 8 und 13 Uhr, das ganze Jahr über. Start des Projektes soll am Samstag vor dem Donauwörther Ostereiermarkt sein, am 14. März 2026.

Kundenfrequenz in der Reichsstraße soll erhöht werden

Dieser Schritt solle auch die Kundenfrequenz am Wochenende Donauwörths Hauptgeschäftsstraße merklich erhöhen. Die Kunden sollen zudem nicht mehr beengt einkaufen müssen, durch die dann samstagvormittags gesperrte Straße soll ausreichend Platz zum Bummeln und Flanieren sein.

Auf dem Markt soll bei diversen Ess-Ständen auch bewirtet werden. „Wir haben die große Hoffnung, dass die Samstage so in der Reichsstraße lebendiger sein werden“, sagt Kickum. Man könne sich ab Mitte März „hinsetzen und verweilen auf der ganzen Reichsstraße und parallel auch in den geöffneten Geschäften einkaufen“. Es sei so letztlich „einfach mehr Bummeln möglich“ an dem Samstagen in Donauwörth.

Der Genießermarkt soll indessen nicht mehr ausschließlich aus den Ständen landwirtschaftlicher Betriebe bestehen, sondern außerdem aus den Bereichen Gastronomie, Feinkost und Bio-Ware.

Versenkbare Polle in der Donauwörther Reichsstraße

Während der Marktzeiten samstags auf der Reichsstraße könnten langfristig, wie berichtet, in der Straße versenkbare Sicherheits-Poller zum Einsatz kommen. Bis diese installiert seien, werde, so Kickum, der Markt wie bisher, mittels der mobilen Sicherheitsbarken geschützt. Der Verkehr wird dann wohl - wie bei bisherigen Veranstaltungen und Reichsstraßensperrungen - über die Nebenstraßen umgeleitet. Hier rechnet man seitens der City-Initiative Donauwörth mit keinen großen Schwierigkeiten, zumal der Autoverkehr durch die Donauwörther Reichsstraße an den Samstagvormittagen ohnehin erheblich geringer sei als während der Arbeitswoche.