Neuer Schulverbandsrat aus Bäumenheim

Die Gemeinde Asbach-Bäumenheim entsendet mit Peter Naumann (SPD) künftig einen weiteren Verbandsrat in den Schulverband der Grund- und Mittelschule. Diese bei der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossene Personalie hängt damit zusammen, dass seit diesem Schuljahr mehr als 100 Kinder und Jugendliche die örtliche Schule besuchen. Damit steht der Gemeinde neben dem bereits amtierenden Verbandsrat Michael Haller (CSU) ein weiterer Sitz in dem Gremium zu. Diesem gehören auch Vertreter der Mitgliedsgemeinden Mertingen und Oberndorf an.

Da Naumann bisher bereits als Stellvertreter von Haller gewählt war, hatte das Ratsgremium gleich auch noch zwei neue Stellvertreter zu bestimmen. Bürgermeister Martin Paninka (SPD) plädierte dafür, die beiden nächstgrößten politischen Gruppierungen, also die PWG und die BfB (Bürger für Bürger), zu berücksichtigen. „Ich finde den Ansatz richtig, alle mit ins Boot zu nehmen!“, lobte Werner Rauch (PWG) dieses Vorhaben und schlug aus seinen Reihen Florian Mittler als Stellvertreter für Naumann vor.

Nominierungen für Schulverbandsrat Bäumenheim erfolgen einstimmig

Hansrobert Schimmer (BfB) deutete aber an, dass seine Gruppierung auf dieses Recht verzichten würde: „Wir fühlen uns dadurch nicht benachteiligt“, gab er den Ball weiter an die CSU, für die Michael Haller seinen Fraktionskollegen und zweiten Bürgermeister Andreas Mayer ins Spiel brachte. Alle Nominierungen erfolgten letztendlich einstimmig. (wrö)