Neues Gutachten: Kreisverwaltung spricht sich für Neubau der FOS/BOS aus

Ein leicht muffiger Geruch steigt in die Nase, wenn man den Keller der auch Hans-Leipelt-Schule genannten FOS/BOS in Donauwörth betritt. „Wir haben hier ein Wasserproblem“, erklärt Schulleiterin Anja Heßlinger. Dennoch liegen hier Räume für den Unterricht, die Informatiksäle befinden sich hier unten. Es ist nur eine der vielen Unannehmlichkeiten, mit denen Schüler und Personal in dem rund 50 Jahre alten Gebäude konfrontiert sind. Für die politischen Entscheidungsträger steht deshalb fest: Es muss etwas passieren. Nun zeigt eine Machbarkeitsstudie auf, was möglich ist.

„Ich habe letztens an einem heißen Tag in einem Klassenzimmer im Obergeschoss nachgemessen“, sagt Heßlinger. „Es waren 43 Grad.“ Keine Bedingungen, unter denen ordentlicher Unterricht möglich ist. Demgegenüber ist es im Winter in den Räumen eisig kalt. Es fehlt also eine ordentliche Wärmedämmung. Dazu kommen die mangelnde Barrierefreiheit, Brandschutzfragen, die ausbaufähige Nutzbarkeit der Aula sowie die Raumnot. Auch mit Blick auf die heutigen Lernmethoden ist das Gebäude aus Sicht der Schulleitung so nicht mehr zeitgemäß. „Es geht um eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis“ sagt Heßlinger. Bloßer Frontalunterricht ist hier nicht das Mittel der Wahl, stattdessen möchte die Schule auf große Räume setzen, in denen jeder optimal gefördert werden kann. Dagegen ist der derzeitige Baukörper sehr verwinkelt, weist nur wenige große Räume auf.

An der FOS/BOS in Donauwörth braucht es deutlich mehr Fläche

Das Architekturbüro Kandler hat deshalb im Auftrag des Kreises eine Machbarkeitsstudie erstellt. Diese untersucht zwei Varianten: eine Sanierung mit Anbau sowie einen Neubau. Joachim Aurnhammer vom Hochbauamt stellte die Ergebnisse nun im Bauausschuss des Kreistags vor: „Grundlage der Studie ist das neue pädagogische Konzept.“ Dafür brauche es großflächige Bereiche. Man geht von einem Flächenmehrbedarf von 1000 Quadratmetern im Vergleich zum derzeitigen Gebäude aus.

Der Sanitätsraum funktioniert auch als Besprechungsraum - es herrscht Platznot.

Bei einer Sanierung würde dies unter anderem mit einer Neuordnung der Räume sowie Anbauten an mehreren Stellen erreicht. „Wir würden versuchen, die Aula zu erweitern und besser nutzbar zu machen“, so Aurnhammer. Außerdem würde ein neues Treppenhaus entstehen, um den Brandschutz zu gewährleisten. Auch Arbeiten an der Fassaden stünden an. Demgegenüber bliebe der Pavillon sowohl bei Sanierung als auch bei einem Neubau unangetastet. Eines der großen Probleme: Die Sanierung könnte laut Studie nicht im Bestand stattfinden, wie Aurnhammer sagt: „Eine Teilauslagerung sehe ich sehr kritisch.“ Der Schulbetrieb müsste also während der Arbeiten in Container umziehen. Die Kosten lägen grob geschätzt bei rund 35 Millionen Euro, der Kreis-Eigenanteil liegt laut den Berechnungen bei etwa 20 Millionen Euro. Dabei ist der Umzug bereits eingerechnet.

Verwaltung des Donau-Ries-Kreises spricht sich für Neubau der Hans-Leipelt-Schule aus

In einer ähnlichen Höhe befänden sich die Kosten für einen kompletten Neubau. Die Studie geht dabei von rund 34,4 Millionen Euro aus, der Eigenanteil des Kreises betrüge 19,3 Millionen Euro. Der Abriss des Bestandsgebäudes ist darin enthalten. Ins Auge gefasst ist ein rechteckiges, dreigeschossiges Gebäude südwestlich des derzeitigen Baus. Im Erdgeschoss kämen eine moderne Aula sowie die Räume für die naturwissenschaftlichen Fächer unter. Verwaltung und Lehrerzimmer lägen im ersten Stock, während für das oberste Stockwerk rund ein Dutzend große Lehrräume vorgesehen sind. „Wie genau der Grundriss letztlich aussieht, darüber kann man bei einem Neubau natürlich sprechen“, verdeutlicht Aurnhammer, wie offen die Planung derzeit noch ist.

Die Räume sind für eine moderne Unterrichtsgestaltung kaum geeignet.

Die Schule spricht sich in einer Stellungnahme für einen Neubau aus. „Die pädagogische Flexibilität durch Raumvielfalt in offenen Lernlandschaften, differenzierten Raumzonen und multifunktionalen Bereichen ist im Neubau besser umsetzbar“, heißt es dort. Auch die Barrierefreiheit sei im Neubau besser umsetzbar. Inklusion habe an der Schule einen hohen Stellenwert. Auch die Verwaltung empfiehlt einen Neubau. So sei das Kostenrisiko bei einer Sanierung deutlich höher. „Die Barrierefreiheit ist nur mit einigen Kompromissen zu erreichen. Auch nach dem Umbau ist die Belichtung mit Tageslicht durch die Gebäudeform nicht optimal“, heißt es vonseiten der Verwaltung. Auch Landrat Stefan Rößle äußerte sich in der Sitzung: „Es sieht so aus, dass das Ergebnis auf der Hand liegt.“ Eine Entscheidung solle aus seiner Sicht noch vor der Kommunalwahl im kommenden Jahr fallen. Die Tendenz im Ausschuss ging in Richtung eines Neubaus. Vertreter von SPD, PWG, FW und AfD sprachen sich in einer ersten Stellungnahme für einen solchen aus. Dennoch soll die Studie noch einmal in den Fraktionen besprochen werden. Nach einem Beschluss des Kreistags könnten die Baumaßnahmen bei optimalem Verlauf im Jahr 2028 beginnen.