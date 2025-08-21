Neuerung beim Parken an Donau-Ries-Klinik: Lob von Jüngeren, Frust bei Älteren

Keine Schranke mehr, dafür ein Kennzeichen-Scanner und eine zusätzliche Parkfläche – das neue Parksystem soll den Besuch bei der Donau-Ries-Klinik sowie den umliegenden Ärzten vereinfachen. Zu oft gab es in der Vergangenheit Probleme mit der Schranke, den Geldautomaten, Falschparkern und Parksuchverkehr, erklärte der Vorstandsvorsitzende Jürgen Busse auf Anfrage unserer Redaktion. Seit Montag ist das neue System nun in Betrieb. Das sind die Erfahrungen der ersten Woche.
Donauwörth
