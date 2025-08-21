Icon Menü
Neues Parksystem an der Donau-Ries-Klinik: Besucher-Reaktionen und Herausforderungen

Donauwörth

Neuerung beim Parken an Donau-Ries-Klinik: Lob von Jüngeren, Frust bei Älteren

Seit Montag gibt es auf den Parkplätzen der Donau-Ries-Klinik ein digitales Bezahlsystem. So durchwachsen sind die Reaktionen der Besucher und Anlieger.
Von Anja Volkwein
    An der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth gibt es seit dem 18. August ein neues, digitales Parksystem. Besucher müssen nun ihr Kennzeichen eingeben.
    An der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth gibt es seit dem 18. August ein neues, digitales Parksystem. Besucher müssen nun ihr Kennzeichen eingeben. Foto: Anja Volkwein

    Keine Schranke mehr, dafür ein Kennzeichen-Scanner und eine zusätzliche Parkfläche – das neue Parksystem soll den Besuch bei der Donau-Ries-Klinik sowie den umliegenden Ärzten vereinfachen. Zu oft gab es in der Vergangenheit Probleme mit der Schranke, den Geldautomaten, Falschparkern und Parksuchverkehr, erklärte der Vorstandsvorsitzende Jürgen Busse auf Anfrage unserer Redaktion. Seit Montag ist das neue System nun in Betrieb. Das sind die Erfahrungen der ersten Woche.

