Am Freitag fällt der Startschuss für das Nördlinger Stadtmauerfest

Am Freitag geht es los: Das Nördlinger Stadtmauerfest lockt wieder tausende Besucher ins Ries. Was heuer geboten ist.

Das 14. Historische Stadtmauerfest findet dieses Wochenende vom 9. bis zum 11. September statt und kann damit in seinem gewohnten dreijährigen Rhythmus stattfinden. Für alle Freunde des Festes sind die wichtigsten Informationen hier noch einmal zusammengefasst.

Traditionell wird das Stadtmauerfest am Freitag, 9. September, um 18 Uhr auf dem Nördlinger Marktplatz eröffnet. Unter anderem werden bereits am Abend eine Show der Falknerei und Feuershows an diversen Standorten der Altstadt geboten. Am Samstag, 10. September, um 14 Uhr findet der Brauchtums- und Folkloreumzug statt. Mit dabei sind 70 Gruppen und 40 Gespanne, sowie 800 Musikanten.

2500 Teilnehmer allein beim Umzug des Nördlinger Stadtmauerfests

Am Sonntag, 11. September, um 10 Uhr gibt es einen Festgottesdienst in der St. Georgskirche. Um 13 Uhr schließt sich der Historische Festumzug an, der sich der Nördlinger Geschichte widmet. Hier sind rund 2500 Teilnehmer und etwa 90 Gespanne zu sehen.

Während des gesamten Stadtmauerfests sind überall in der Altstadt Vorstellungen geboten: von Gauklerei, Musik und Handwerkskünsten, über Theateraufführungen bis zu Tänzen, Feuergauklern und nachgestellten Kämpfen ist das Programm vielseitig. Ebenfalls im Stadtzentrum zu finden sind Essenstände, wo verschiedenste Gerichte, gekocht nach mittelalterlichen Rezepten, angeboten werden. Das Stadtmauerfest wird am Sonntagabend mit dem großen Zapfenstreich beendet.

Die Eintrittspreise sind dieses Jahr gestiegen. Der Eintritt für Freitag beträgt 8 Euro pro Erwachsenem, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre werden 3,50 Euro verlangt. Am Samstag und Sonntag kostet der Eintritt pro Erwachsenem 9 Euro, für Kinder und Jugendliche werden 4,50 Euro verlangt. Wer sich eine Karte für das gesamte Wochenende kauft, bezahlt 16 Euro, für Kinder und Jugendliche kostet der Eintritt dann 7 Euro. Für Kinder unter 1,30 sowie Menschen mit Behinderung (ab Grad der Behinderung 50 Prozent) ist der Eintritt frei.

Die Tickets sind als Einlassbänder im Vorverkauf an der Tourist-Information Nördlingen bis zum 9. September erhältlich, oder direkt an den Toren der Nördlinger Altstadt als Pflasterzoll bei der Torwache. An den Stadttoren ist dementsprechend großer Andrang mit langen Wartezeiten zu erwarten.

Für Menschen, die mit dem Auto zum Stadtmauerfest fahren, weist die Stadt Nördlingen verschiedene Parkmöglichkeiten aus. Die Kaiserwiese ist Campern vorbehalten, aber auf der Wiese daneben gibt es Parkplätze.