Heinrich Speer hört nach 70 Jahren als Organist in Oberndorf auf

Eine Institution geht in den Ruhestand: Heinrich Speer saß jetzt zum letzten Mal auf seiner Orgelbank in der Pfarrei St. Nikolaus. Damit endet eine Ära.

Ein gehöriges Stück Wehmut lag jetzt in Oberndorf in der Luft, als im Rahmen des Pfarrgottesdienstes Heinrich Speer als Organist der Pfarrei St. Nikolaus verabschiedet wurde. Für die Lechgemeinde endet damit eine Ära, die vor 70 Jahren begann: Im Jahr 1952 spielte Heinrich Speer bei einer Roratemesse zum ersten Mal auf der Oberndorfer Orgel. Das musikalische Talent kam nicht von ungefähr, sondern wurde Speer bereits in die Wiege gelegt. Sein Vater Josef Speer war selbst Chorleiter und Kapellmeister und führte ihn an die Musik heran. Von der früheren Organistin Rosa Ostertag erlernte er dann das Orgelspiel.

Seit 22. Februar 1955 übte Speer das Amt des Organisten offiziell aus, also genau 67 Jahre lang. Auch bei seiner letzten Sonntagsmesse ließ es sich der 84jährige nicht nehmen, selbst an der Orgel zu sitzen und zusammen mit einigen Sängern des Kirchenchores die „Kleine Messe“ von Annette Thoma zur Aufführung zu bringen. Pfarrer Markus Lidel betonte in seiner Predigt, dass Heinrich Speer durch sein Orgelspiel und seinen Dienst als Chorleiter dazu beigetragen habe, Gott in der Liturgie erfahrbar zu machen.





Heinrich Speer ist Musiker durch und durch. Foto: Helmut Bissinger

Heinrich Speer hat zwei Generationen von Oberndorfern begleitet

Am Ende des Gottesdienstes hob Kirchenpfleger Manfred Keller in seiner Laudatio hervor: „In den vergangenen 67 Jahren hast du zwei Generationen von Oberndorfern auf ihrem Lebensweg bei freudigen Anlässen, sei es Taufe, Erstkommunionen, Firmung, Hochzeiten und Ehejubiläen, aber auch bei vielen Beerdigungen und einer Vielzahl an Hochfesten zur Ehre Gottes begleitet und somit erheblich zu einer feierlichen Gestaltung der Liturgie beigetragen.“ Die stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Bettina Wiedemann und Pfarrer Markus Lidel schlossen sich mit dankenden Worten an und überreichten als Abschiedsgeschenk eine Figur des Pfarrpatrons St. Nikolaus. Pfarrer Lidel schloss auch Ehefrau Helga Speer mit in den Dank ein und überreichte ihr für ihre Unterstützung in den vergangenen Jahrzehnten einen Blumenstrauß. Lang anhaltender Applaus der Gottesdienstbesucher und das feierliche „Te deum“ am Ende unterstrichen die große Dankbarkeit gegenüber dem scheidenden Organisten, der im Übrigen früher auch Musikant und Dirigent der Trachtenkapelle war. Weiterhin aktiv sein wird er als Leiter des Männergesangvereins Liederkranz Oberndorf-Eggelstetten.

Abschied von Heinrich Speer: Ein Abschieds-Ständchen für den "Chef"

Der Kirchenchor Oberndorf hatte sich im Anschluss an den Gottesdienst im Kronensaal versammelt, um sich dort mit einem kleinen Ständchen von seinem „Chef“ zu verabschieden. Für die Sänger überbrachte Christian Hornung die Dankesworte: „In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Welt und auch unser Dorf rasant verändert. Nur eine Konstante blieb: Heiner Speer saß an der Orgel. Nach 70 Jahren heißt es nun für dich, Abschied nehmen von deiner Orgel und auch von deinem Kirchenchor. Uns allen fällt es sehr schwer, Dich gehen zu lassen und so möchten wir Dir vor allem von Herzen für all deine Mühen und deinen Einsatz danken.“

Auch Landrat Stefan Rößle und Bürgermeister Franz Moll waren zur Abschiedsfeier gekommen und sprachen Heinrich Speer großes Lob und höchste Anerkennung für geleistete Dienste aus. (ch)

