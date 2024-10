"Keine traurige, sondern eine freudige Verabschiedung"

"Es ist äußerst selten, dass ein Ministrant 16 Jahre in seiner Pfarrei den Ministrantendienst verrichtet", stellte Pfarrer Markus Lidel am Ende des Gottesdienstes am Titularfest des Hochwürdigsten Gutes der Pfarrei St. Nikolaus Oberndorf erfreut fest. Er bedankte sich sehr herzlich bei Florian Hofmann für die vielen Jahre im Dienste der Pfarrei als Ministrant und betonte gleichzeitig, dass es auch eine freudige Verabschiedung sei, da sich Florian nun entschieden hat, im Kloster Weltenburg bei den Benediktinern ein Postulat anzutreten, welches einem Noviziat vorausgeht. Er überreichte ihm eine Dankeskurkunde der PG Schmutter-Lech und eine Taschenbibel und gab ihm mit auf den Weg: "Solltest du feststellen, dass es nicht das ist, was du dir vorstellst, bist du immer gerne willkommen bei uns." Nach einem Applaus der Gottesdienstbesucher, ergriff Florian das Wort und sagte Dank, dass er so lange in der Pfarrei habe wirken dürfen. Er erklärte: "Wenn es für mich nun ins Postulat geht, so ist dies eine Zeit der Prüfung und Reifung und es geht für mich allein darum den Willen Gottes zu erkennen. Uns so möchte er den Ort und die Gemeinschaft der Brüder nun für sich prüfen und auf Gottes Ruf hören. Der Weg eines Mönchs ist vom Gebet getragen, er betet in den Anliegen der Menschen und so werde auch ich unsere Pfarreiengemeinschaft in mein Gebet hineinnehmen. In gleicher Weise bitte ich um euer aller Gebet, damit ich diesen Weg voranschreiten kann." (AZ)

Florian Hofmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verabschiedung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarrei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis