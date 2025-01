Vorstellung der neuen Kirchenverwaltung in St. Nikolaus in Oberndorf

Vor Kurzem bedankte sich Pfarrer Markus Lidel bei der bisherigen Kirchenverwaltung von St. Nikolaus Oberndorf für ihr Engagement in der Pfarrei, wenn es immer wieder galt, wichtige Entscheidungen zu treffen. Thomas Kränzler stellte sich im November nicht mehr zur Wahl und so dankte Lidel ihm sehr herzlich für seine konstruktive Mitarbeit in diesem Gremium in den letzten sechs Jahren mit einer PG-Kerze und einem Gutschein und wünschte ihm weiterhin alles Gute und Gottes Segen. Gleichzeitig freute er sich, dass sich Johanna Vinke bereit erklärt hat, künftig in der Kirchenverwaltung mitzuarbeiten. Lidel betonte, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich sei, Menschen für diese Aufgabe in einer Pfarrgemeinde zu gewinnen. Trotzdem gebe es immer wieder wichtige Maßnahmen, über die entschieden werden müsse und so freue er sich, mit Siegfried Meier, Christian Hornung und Kirchenpfleger Manfred Keller Mitglieder in der Kirchenverwaltung zu haben, die sich weiterhin für die Mitarbeit in diesem Gremium zur Verfügung stellen. Er wünsche sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit und bedankte sich ebenfalls bei allen mit einem kleinen Präsent.

