Problemzonen, wohin das Auge blickt

Plus Das Kabarett-Quartett "Die Problemzonen" stellt sein neues Programm vor. Darin wollen sie – wie sie selbst kundtun – vor allem eines: "dumm daherreden, solange man nix sagt".

Sie sagen definitiv nichts – sie reden nur! Darauf legen sie Wert. Das betonen sie einen ganzen Vorstellungsabend lang immer wieder. Fast wie ein Mantra, wie eine Entschuldigung oder eine Ausrede: "Ma sagt ja nix, ma red ja bloß!" – Und das beherrschen sie tatsächlich aus dem Effeff! Wenn Wolfgang Haschner, Monika Mayr, Christa Wiest und Bernhard Ull alias "Die Problemzonen" die Kabarettbühne erklimmen, dann schwadronieren sie, salbadern, schwatzen, plappern, palavern, sprechen und singen sich den Mund fusselig ... Das Publikum lacht sich schief oder hört gebannt zu, staunt, denkt nach. Die vier Hobby-Kabarettisten aus Rain finden: "A bissl singen und dumm daherreden wird ma ja noch dürfen – solang ma nix sagt!"

Wir wollen an dieser Stelle nicht über den Unterschied zwischen sagen und reden diskutieren. Wir wollen das Augenzwinkern wahrnehmen, das sich hinter der Behauptung der vier verbirgt. Wir wollen die glucksende Leichtigkeit spüren, die ihren Betrachtungen innewohnt, wenn sie alltägliche Situationen aufs Korn nehmen – eben jene Problemzonen des menschlichen Miteinanders. Problemzonen, die jeder kennt. Jetzt stellten Wolfgang Haschner, Monika Mayr, Christa Wiest und Bernhard Ull ihr neues Programm in Oberpeiching vor – zweimal vor ausverkauftem Haus.