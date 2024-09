Opfer von Unfallflucht bekommt selbst Ärger mit Polizei

Doppelter Ärger für die Besitzerin eines Autos: Erst wurde sie in Rain das Opfer einer Unfallflucht. Die Frau rief die Polizei - und bekam selbst Ärger, denn sie besitzt keine gültige Fahrerlaubnis.

Die Osteuropäerin stellte am Dienstagnachmittag ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Hauptstraße ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war an diesem die linke Seite des Heck demoliert. Ein Unbekannter war mit seinem Wagen beim Ein- oder Ausparken gegen den das Auto der 40-Jährigen geprallt. Dieser entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rain zu melden. Telefon: 09090/70070.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 40-Jährige lediglich im Besitz einer rumänischen Fahrerlaubnis ist, die in Moldawien erworben und in Rumänien umgeschrieben wurde. Da die Frau schon seit Jahren einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat, ist die Fahrerlaubnis in Deutschland nicht gültig. Dies hat eine Anzeige wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis zur Folge. (AZ)