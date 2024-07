Ortsdurchfahrt Marxheim ist wieder freigegeben

Die Kanal- und Instandsetzungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt Marxheim sind abgeschlossen. Somit konnte die Staatsstraße 2215 früher als ursprünglich geplant wieder für den Verkehr freigegeben werden, wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt. „Die verkürzte Bauzeit wurde durch die effiziente und engagierte Arbeitsweise der beauftragten Baufirma sowie einen reibungslosen Bauablauf ermöglicht“, freut sich Alexander Becker, zuständiger Projektleiter am Staatlichen Bauamt.

Die Bauarbeiten, die am 8. April begonnen hatten, wurden bereits am Freitag, 12. Juli, beendet. Ursprünglich war die Freigabe erst für den 31. August vorgesehen. Die Maßnahme wurde in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Marxheim realisiert. Während die Gemeinde den Kanal erneuerte, nutzte das Staatliche Bauamt Augsburg diese Gelegenheit, um die bereits zuvor rissige und durch Flickstellen unstetige Ortsdurchfahrt mit einer neuen Asphaltdeckschicht instand zu setzen. (AZ)