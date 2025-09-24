FC-Bayern-Fanclub Red Wood Cats besucht Patenkind in Rumänien

Ein besonderes Erlebnis durfte der FC-Bayern-Fanclub Red Wood Cats kürzlich erfahren: Vier Mitglieder des Vorstands reisten nach Rumänien, um ihr Patenkind persönlich zu treffen. Schon seit vielen Jahren übernehmen die Red Wood Cats Patenschaften und engagieren sich sozial – nicht nur in der näheren Umgebung, sondern auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Für den Besuch wurde vor Ort in Rumänien ein großes Paket zusammengestellt – im Wert von rund 450 Euro. Gefüllt war es mit Gesellschaftsspielen, Schulmaterialien und auch Süßigkeiten, die nicht nur dem Patenkind, sondern dem gesamten Kinderdorf zugutekamen. So können die Kinder gemeinsam spielen, lernen und genießen. Doch das Engagement der Red Wood Cats geht weit über diesen Besuch hinaus: Monatlich unterstützt der Fanclub sein Patenkind mit einem festen Beitrag. Zudem erhält das Kind zu Weihnachten und zum Geburtstag immer eine besondere Aufmerksamkeit. „Es war ein bewegender Moment, unser Patenkind in die Arme zu schließen und gleichzeitig zu sehen, wie sehr sich alle Kinder über die Geschenke freuen“, berichteten die Vorstandsmitglieder nach der Rückkehr. Die Herzlichkeit und Dankbarkeit vor Ort habe sie tief berührt. Der Besuch hat den Red Wood Cats erneut gezeigt, wie wichtig und wertvoll ihr Engagement ist. Mit ihrem Einsatz beweist der Fanclub, dass die große Fußballfamilie des FC Bayern nicht nur sportlich, sondern auch menschlich stark ist – und dass echte Hilfe keine Grenzen kennt.

