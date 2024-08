Ferienprogramm der Red Wood Cats

Kürzlich lud der FC Bayern Fanclub, Red Wood Cats zum Ferienprogramm in den Skyline Park nach Bad Wörishofen ein. Die Fahrt begann pünktlich um 7:30 Uhr mit fünf Bussen, die insgesamt rund 320 Kinder und Erwachsene an Bord hatten. Das Wetter spielte an diesem Tag perfekt mit, was zu einer hervorragenden Stimmung beitrug. Bevor es in den Park ging, wurden alle Teilnehmer mit einer Stärkung in Form von Leberkässemmeln versorgt. Eine besondere Überraschung für die Kinder waren vier Taler im Wert von vier Euro, die sie im Park für kleine Souvenirs oder Süßigkeiten nutzen konnten. Da diese Fahrt im Rahmen des Ferienprogramms stattfand, scheute der Fanclub Red Wood Cats keine Kosten und glich die nicht unerhebliche Differenz zu den tatsächlichen Kosten des Ausflugs mit der Vereinskasse aus. Im Park angekommen, hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, den Tag nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ob aufregende Fahrgeschäfte, entspannte Spaziergänge oder einfach das Genießen des schönen Wetters – für jeden war etwas dabei. Gegen 20:30 Uhr kehrte die buntgemischte Gruppe wieder in die Heimat zurück, erschöpft, aber voller schöner Erinnerungen an einen gelungenen Ausflug.

