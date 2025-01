Passant findet bewusstlosen Mann in Donauwörth

Ein Mann hat in Donauwörth einem Spaziergänger möglicherweise das Leben gerettet. Er fand den bewusstlosen Rentner und reagierte laut Polizei vorbildlich.

Der 80-Jährige ging am Vormittag des Neujahrstags mit seinem Hund spazieren. In der Neuen Obermayerstraße brach der Senior plötzlich zusammen. Kurze Zeit später entdeckte ein Passant den 80-Jährigen auf dem Gehweg – und setzte sofort einen Notruf ab. Rettungskräfte brachten den Senior in die Donau-Ries-Klinik. Das schnelle Eingreifen des Helfers kommentiert die Polizei so: „Aufgrund des vorbildlichen, schnellen Handelns des Zeugen konnte Schlimmeres verhindert werden.“ (AZ)