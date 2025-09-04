Pater Vinson wird neuer Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Marxheim/Daiting

„Mit großer Freude dürfen wir Ihnen mitteilen, dass unser bisheriger Pfarradministrator Pater Vinson Nirappel Varkey auch über den 31. August 2025 hinaus die Leitung unserer Pfarreiengemeinschaft übernehmen wird“, schreiben die Pfarrgemeinderäte, Kirchenverwaltungen und das Pfarrbüro-Team der PG Marxheim-Daiting im aktuellen Gottesdienstanzeiger. Bischof Dr. Bertram Meier habe ihm mit Wirkung zum 1. September dauerhaft die Verantwortung für die PG anvertraut. Die Gemeinschaft besteht aus den Pfarrgemeinden Daiting, Gansheim, Lechsend, Marxheim und Übersfeld.

Der neue Pfarrer ist herzlich willkommen

„Wir sind sehr dankbar, dass Pater Vinson bereit ist, diesen Weg mit uns weiterzugehen, und heißen ihn auch weiterhin herzlich in unserer Mitte willkommen“, so Pastoralratsvorsitzende Kathrin Mittl. Zur Amtseinführung als leitender Pfarrer lädt die PG bereits herzlich ein für Sonntag, 26. Oktober, 16 Uhr, in die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Marxheim.

Pater Vinson kam 2009 für sein Theologiestudium nach Deutschland und gehörte der Hausgemeinschaft des Priesterseminars St. Hieronymus in Augsburg an. Im August 2014 kehrte er zur Diakonenweihe nach Indien zurück. Am 12. Januar 2015 wurde er in seiner Heimatpfarrei Neethipuram in Indien zum Priester geweiht. Zunächst im Exerzitienzentrum seines Ordens in der indischen Heimat tätig, kam er im September 2016 ins Bistum Augsburg zurück und war als Kaplan eingesetzt. In Ehekirchen, wo er bereits ein Jahr Kaplan war, wurde er ab September 2019 zum leitenden Pfarrer der PG bestellt.

Pater Vinson war zuletzt schon in Donauwörth

Im September 2023 nahm er das Lizentiatsstudium der Theologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt auf und hatte seither eine halbe Stelle als Aushilfspfarrer in Donauwörth. Nachdem Pfarrer Wolfgang Rauch aus gesundheitlichen Gründen die PG Ende Mai verließ, wechselte Pater Vinson am 1. Juni als Administrator nach Marxheim-Daiting, wo er mit den Gläubigen bereits eine erste große Feier begehen konnte: den Renovierungsabschluss in Blossenau.