Schweinebauer aus Pessenburgheim: "Wieder mehr Respekt vor dem Essen haben"

Manfred Vogl hat einen Hof in Pessenburgheim. Er führt ihn vorbildlich. Trotzdem fühlt er das, was viele Bauern spüren: Kritik und allzu oft Missachtung.

Die Ortsmitte von Pessenburgheim könnte auch mitten in Schweden stehen. Zumindest, wenn man sich Schweden so vorstellt, wie es in Astrid Lindgrens Bullerbü-Büchern beschrieben wird. Keine Frage: Hier herrscht Idylle. Die Kirche steht noch im Dorf und gleich daneben gibt es unter hohen Bäumen ein kleines Plätzchen - und die einladende Einfahrt zu einem liebevoll herausgeputzten Innerorts-Bauernhof. Der ist tatsächlich noch in Betrieb, wie seit eh und je. Manfred Vogl betreibt hier seine Landwirtschaft. Doch das sei irgendwie ein ständiger Kampf geworden, erklärt der Bauer, der den Hof einst von seinem Vater übernommen hat und hier mit Frau und Kindern lebt und arbeitet.

Ohne Spezialisierung, ohne Nische würde es kaum noch gehen heutzutage - wenn man denn nicht auf eine Größe umstellen mag, die der einer Landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaft (LPG), also einem industriellen Großbetrieb, gleicht. Vogl hingegen will zurück zu den Wurzeln der hiesigen Landwirtschaft. Offiziell sieht das die große Politik als vorbildlich an - doch Vogl zeichnet ein anderes Bild der Realität.

Vogl liebt seinen Beruf - doch er vermisst den Respekt vor der Landwirtschaft

Dieses Bild widerspricht in großen Teilen der Romantik, die der Besucher in dem kleinen Lechgebietsdorf unweit von Holzheim auf den ersten Blick erlebt. Vogl liebt seinen Beruf, für ihn - das spürt man - käme wohl kaum eine andere Profession infrage. Deswegen, so erzählt er, musste er sich irgendwann die Frage stellen: Wie kann ich den Betrieb halten und die Familie damit ernähren, wenn ich nicht auf Massentierhaltung oder das weitere Anpachten von immer neuen Feldern angewiesen sein möchte? Die Antwort lieferte ihm nach einiger Recherche ein ganz besonderes Schwein.

Landwirt Manfred Vogl hat auf seinem Hof in Pessenburgheim Cornwall-Schweine. Foto: Simon Bauer

Das Cornwall-Schwein sticht gleich ins Auge. Nicht rosarot kommt es daher gewackelt, sondern schwarz. Niedliche Schlappohren bedecken die Augen, dazu ein kräftiger Nacken, die markante Nase - ein bisschen erinnert es an ein weiteres bekanntes britisches Tier, die Bulldogge. Keine Frage: Diese Schweine sind speziell. "Large Black" nennen es die Engländer auch. Es ist ein robustes, abgehärtetes Draußen-Tier, das auch in Deutschland bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts verbreitet war, bevor es um Masse und Discounter-Effizienz ging. Heute seien sie weniger als eine Handvoll Halter in Deutschland. Es wäre zweifelsohne im herkömmlichen Sinne "wirtschaftlicher", viele rosa Zuchtschweine in einen Stall zu pferchen. Die 80 bis 90 frei laufenden Tiere draußen auf dem Feld zu haben, das gleicht irgendwie einem Bekenntnis: Weniger ist mehr. Mehr Freiraum für die Tiere, mehr Ursprünglichkeit.

Das Fleisch der Pessenburgheimer Schweine: Ohne Zweifel ein Gedicht

Wenn Vogl von seinen Schweinen spricht, gerät er schier ins Schwärmen. Das Fleisch: ein Gedicht. Beim Geräucherten, das der Bauer neben zahlreichen anderen Produkten in seinem Hofladen verkauft, ist etwas mehr Fett neben dem roten Inneren zu sehen - doch in der Tat, allein das Zergehenlassen auf der Zunge dieses hell weißen Fetts ist ein geschmackliches Feuerwerk. Das freilich hat seinen Preis, es ist halt kein Discounterprodukt aus dem Schnäppchenkorb. "Wir müssen wieder mehr Respekt vor dem Essen haben, mehr Dankbarkeit zeigen; wir müssen das Essen erleben statt herunterschlingen, wir brauchen ein Bewusstsein für das, was wir essen", sagt Landwirt Vogl, der auch Fleischsommelier ist, sich also bestens auskennt mit all dem Guten, was so ein Tier liefern kann.

Landwirt Manfred Vogl hat auf seinem Hof in Pessenburgheim Cornwall-Schweine. Foto: Simon Bauer

"Respekt" ist ein grundlegendes Wort für Vogl. Für ihn geht es nicht ohne in einer gesunden Landwirtschaft wie auch in einer funktionierenden Gesellschaft. Die Landwirtschaft muss Respekt vor der Schöpfung haben, die Gesellschaft und im Besonderen die Politik aber auch bitte für die Landwirte. Diese Achtung fehlt in den Augen Vogls oftmals. Nicht nur, dass er, als er seinen Hof auf die Freilandhaltung umstellen wollte, gute sieben Monate von den Behörden hingehalten worden sei. Immer wieder Prüfungen, Auflagen und nochmals Auflagen, die teils absurd anmuten; "Knüppel zwischen die Beine", wie der Landwirt resümiert.

Es seien die immer neuen Anweisungen, welche die Bauern unter Generalverdacht stellten, sie würden die Natur schier vergewaltigen - das tue weh. Medial würde dies in diesen Tagen nur allzu gern befeuert. Der Landwirt sei, Freilandhaltung hin oder her, irgendwie stets "der Böse". Es gebe genügend Kollegen, die inzwischen aufgrund des Konglomerats an politischen und medialen Hiobsbotschaften die Nase voll hätten: Das Image, es schmerze nachhaltig.

Manfred Vogl kennt seine Tiere noch beim Namen

Das Feld mit den Cornwall-Schweinen liegt nur einige Meter eine Wiese hinauf entfernt. Kleine Holzhütten stehen da - ringsum wühlen die Ferkelchen und die Muttersauen. "Die sind alle sehr friedlich", lächelt Vogl. Er hegt und pflegt die Tiere, er kennt sie beim Namen. Und doch sei es manchmal schon verrückt geworden - wenn Spaziergänger sich darüber aufregten, dass sich die Schweine eben im braunen Matsch suhlen, statt ausschließlich in saftig grüner Wiese in den Sonnenuntergang hineinzuschnuppern. Darüber wiederum kann der Bauer nur den Kopf schütteln. Wenn die Tiere zu sehr vermenschlicht würden. Wenn plötzlich alles hinterfragt werde - selbst ein nach Bullerbü anmutender Hof. Davon gab es früher im Dorf viele, ungefähr jedes dritte Anwesen war eine Landwirtschaft. Heute, so Vogl, seien davon noch vier Höfe verblieben.

Landwirt Manfred Vogl hat auf seinem Hof in Pessenburgheim Cornwall-Schweine. Foto: Simon Bauer

Mühsam hat sich Vogl in den vergangenen sechs Jahren spezialisiert. Er habe neben dem Hofladen Restaurants als Abnehmer gefunden. Die Internetseite ist Standard. Und er baut einiges an auf 34 Hektar: Zuckerrüben, Mais, Weizen, Gerste. Die nachhaltige Direktvermarktung, auf die er setzt, hat er stets erweitert. Selbstgemachtes Holzofenbrot mit regionalem Mehl aus der Straubinger Mühle ist auch dabei. Regional soll es sein, mit Respekt erzeugt, eine vermeintliche Nische in einem nach wie vor von Discountern diktiertem Markt. Der Pessenburgheimer Landwirt hofft, dass auch die Menschen jenes Zurück zu den Wurzeln wieder lernen und honorieren. Und da ist es wieder, dieses Wort: Respekt. Nicht nur mit hehren Worten, sondern eben auch spürbar sollte der sein. "Wenn wir in unserem Land weiterhin Lebensmittel produzieren möchten, dann brauchen wir Bauern Sicherheit", betont Vogl. Und das seien nicht nur Subventionen. Es könne nicht angehen, dass Bauern vier Prozent ihres Bodens stilllegen sollen - während anderswo in der Welt die Dürre dafür sorgt, dass weniger angebaut werden kann. In Asien würden Schweine in mehrstöckigen "Schweinehochhäusern" gemästet - "und die dürfen alles ohne Auflagen zu uns auf den Markt schicken, während wir immer mehr erfüllen müssen in puncto Ökologisierung und sich die Düngerpreise vervierfacht haben". Es gebe beim Import bis dato "keine Vorgaben". Fair sei etwas anderes.

Manfred Vogl kann über vieles den Kopf schütteln. Doch er will nicht aufgeben. Nur eben etwas mehr Achtung wünscht er sich. Vor dem, wofür er Tag für Tag auf die Felder geht - und dort das anbaut, hochzieht und pflegt, was alle dann doch zum Leben brauchen. Man muss mehr als nur Schwein haben in der Landwirtschaft - insofern hat Vogl gute Karten mit seinen ganz besonderen Schweinen, dazu weiteren Produkten, die der Boden hergibt - und bei allem den notwendigen langen Atem.