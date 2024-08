Picknick im Wemdinger Stadtgraben als Besuchermagnet

Dank des schönen Sommerwetters in den vergangenen Wochen hat sich in diesem Jahr eine besondere Freiluft-Veranstaltung in historischem Ambiente in Wemding endgültig etabliert: das Picknick im Stadtgraben. Die Kommune, die mit ihrem Jugendreferat und der Tourist-Info als Veranstalter fungiert, zieht nun eine Bilanz und spricht von einem „vollen Erfolg“.

Das Picknick habe sich an den drei Terminen zu einem Besuchermagneten für die Stadt und die Umgebung entwickelt. Die Musiker, die auftraten, und die vielen Gäste, die mit Körben, Decken, Lichterketten „und vielen anderen raffinierten Ideen“ gekommen seien, hätten zur besonderen Atmosphäre im Stadtgraben beigetragen. Jugendreferent Nicolas Bumba wird in einer Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Rund 350 Picknickende saßen zu Spitzenzeiten im idyllischen Kreuzgraben und genossen die lockere Abendstimmung.“ Tourismusleiterin Judith Strohhofer ergänzt: „Es ist schön, wenn solche neuartigen Events positiv aufgenommen werden.“

Auch Bürgermeister Martin Drexler freut sich über die „Sommerabende wie im Bilderbuch“. Zu der Reihe von Veranstaltungen in der Sommerzeit gehörten zudem das Open-Air-Kino, das Theater im Taschenformat, ein Kindertheater und die Serie „Musik am Marktplatz“. Drexler bedankt sich bei den Organisatoren. (AZ)