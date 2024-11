Autofahrerin wird bewusstlos: Unfall mit hohem Schaden

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Nordheim einen recht spektakulären Unfall gebaut. Grund dafür war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein gesundheitliches Problem der 28-Jährigen. Dass es „nur“ bei hohem Sachschaden blieb, ist glücklichen Umständen zu verdanken.

Die junge Frau war um etwa 15.25 Uhr mit ihrem Pkw auf der Bäumenheimer Straße ortsauswärts unterwegs. Offenbar, so die Polizei, verlor die Fahrerin auf Höhe des Pflegeheims in der Tempo-30-Zone kurz das Bewusstsein. Dadurch geriet der Pkw nach rechts auf den Gehweg. Er stieß gegen zwei Bäume, riss Gelbe Säcke, die am Straßenrand zur Abholung bereitlagen, mit sich und krachte mit einiger Wucht gegen eine Gartenmauer. Diese wurde durch den Aufprall regelrecht zertrümmert. An dem Wagen entstand Totalschaden.

Die Verursacherin übersteht den Unfall in Nordheim unverletzt

Die 28-Jährige überstand die Karambolage unverletzt. Glücklicherweise kamen zum Zeitpunkt des Unglücks dem Auto keine Passanten in die Quere. Durch umherfliegende Teile wurde ein Pkw, mit dem eine Frau nachfolgte und nicht mehr ausweichen konnte, am Unterboden beschädigt. Der Sachschaden summiert sich vorsichtigen Schätzungen zufolge auf über 30.000 Euro.

Die Aufräumarbeiten nahmen einige Zeit in Anspruch. Die Kunststoffabfälle aus den aufgerissenen Gelben Säcken verteilte sich über die Straße und musste eingesammelt werden.