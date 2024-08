Bäumenheim plant Großprojekte: Flächen für Fabrik, Heizwerk und Feuerwehrhaus

Es sind gleich mehrere große Projekte, die im „Gewerbe- und Industriegebiet an der B2“ in Asbach-Bäumenheim verwirklicht werden sollen. Ihre Bedeutung reicht zum Teil weit über die Gemeinde hinaus, denn die Firma Agco möchte ihr Werk, in dem rund 1400 Menschen beschäftigt sind, weiter ausbauen. Nicht nur dieses Vorhaben hängt mit dem Gebiet neben dem neuen Wasserhaus zwischen der Anton-Jaumann-Straße und der Bahnstrecke zusammen. Es geht auch um ein Heizkraftwerk, das den östlichen Bereich des Orts und die Fabrik des Landmaschinen-Herstellers mit Wärme versorgen soll. Und das künftige Feuerwehrhaus soll dort platziert werden.

