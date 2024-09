Es ist wieder Poetry Slam-Zeit in Donauwörth

Es ist bald wieder Poetry Slam-Zeit in Donauwörth. Im November laden Slammer Michl Jakob, das Gymnasium Donauwörth und die einzelnen Künstler zur nächsten Auflage dieses modernen Dichterwettkampfs ein. Letztmals wird ihn Kult-Moderator Michl Jakob präsentieren und zwar am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr. Dann heißt es in der Aula des Gymnasiums erneut: Mikro frei für diese beliebte Reihe.

Der Wettstreit der Worte geht unter der Regie von Klaus Rattenbacher in die siebte Runde und das Teilnehmerfeld gilt als hochkarätig. So kommen die deutschsprachige Vizemeisterin Lotta Emilia aus München, der zweifache Thüringen-Landesmeister Skog Ogvann aus Leipzig, der Hessenmeister Uli Höhmann aus Frankfurt am Main, der Nürnberger Stadtmeister Oliver Walter, Highlander-Champion Philipp Stroh aus Offenbach, Sebastian Grau aus Erlangen, der Rhein-Neckar-Meister Andivalent aus Mannheim, Lea Meerkamp, aus Augsburg, die Gewinnerin des Poetry Slam Beginner Award und Steffi Neumann aus Bayreuth. Bis zu zwei Plätze sind noch für Schüler*innen des Gymnasiums reserviert.

Poetry Slam ist eine sehr erfolgreiche Idee eines Dichter-Wettstreits

Poetry Slam ist die Idee eines Literaturformats, das teilweise mehrere hundert Besucher anlockt. Jeder Mensch, der eigene Texte schreibt und sich rechtzeitig anmeldet, darf mitmachen. Bis zu acht Poetinnen und Poeten jeden Alters stehen somit in einem nicht ernst gemeinten Wettstreit um die besten Texte des Abends, das Publikum kürt den Sieger. Moderiert wird der Abend von Michael Jakob (Zirndorf), dem zweifachen fränkischen Poetry Slam Meister und deutschlandweit bekannten Szene-Star, der seit 20 Jahren erfolgreich Poetry Slams in Ansbach, Bayreuth, Fürth, Ingolstadt, Nürnberg und 20 weiteren süddeutschen Städten organisiert. Er wird auch eigene Beiträge aus seiner langjährigen Slam-Karriere zum Besten geben, natürlich außerhalb der Wertung. (AZ)

info: Der Vorverkauf hat begonnen, Tickets gibt es unter: https://tickettune.com/ratsontour. Falls Restbeständen an der Abendkasse.