Mann treibt sich nachts mit Drogen am Bahnhof herum

Ein Mann, der sich in der Nacht auf Freitag um kurz nach 2 Uhr am Bahnhof in Donauwörth herumtrieb, ist der Polizei aufgefallen. Und tatsächlich: Die Beamten hatten den richtigen „Riecher“.

Der 37-Jährige hielt sich zu der ungewöhnlichen Uhrzeit bei den Fahrradabstellplätzen. Er konnte keinen plausiblen Grund für seine Anwesenheit nennen. Deshalb unterzogen ihn die Polizisten einer Personenkontrolle. Dabei kamen illegale Drogen zum Vorschein. Diese nahmen die Gesetzeshüter dem Mann ab und leiteten ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein. (AZ)