85-Jähriger unter Alkohol mit Auto unterwegs

Die Polizei hat in Donauwörth einen betagten Autofahrer gestoppt, der offensichtlich angetrunken war. Dies hat für den 85-Jährigen nun Konsequenzen.

Eine Streifenbesatzung kontrollierte den Senior am Montag gegen 20 Uhr in der Bahnhofstraße. Die Beamten stellten fest, dass der Mann nach Alkohol roch.. Ein Vortest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Den Fahrzeugführer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und und Bußgeld nach sich ziehen dürfte. (AZ)