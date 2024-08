Mann mit Auto ohne Zulassung unterwegs: Anzeige

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Donauwörth einen Autofahrer aus Unterfranken bei einer illegalen Spritztour erwischt. Die Beamten stellten am Donnerstagvormittag bei einer Verkehrskontrolle in der Dillinger Straße fest, dass die Haftpflichtversicherung für den Pkw mit Würzburger Zulassung erloschen war.

Zudem war der Wagen zur Entstempelung ausgeschrieben. Die Polizisten entfernten deshalb noch vor Ort die Zulassungsplaketten an den Kfz-Kennzeichen. Der 42-Jährige erhält eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der Fahrer setzte seine Reise anschließend mit dem Zug fort. (AZ)