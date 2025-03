Autofahrer unter Alkohol fliegt bei Kontrolle auf

die Polizei hat am Donnerstag in Holzheim einen alkoholisierten Autofahrer erwischt. Die Beamten kontrollierten den 36-Jährigen gegen 20.15 Uhr in der Baarer Straße. Da bei dem Fahrer auffiel, wurde ein Altemalkoholtest fällig. Dieser ergab, ebenso wie ein später durchgeführter gerichtsverwertbarer zweiter Test, einen Wert von über 0,5 Promille.

Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die neben einem Bußgeld und Punkten in Flensbrug auch ein Fahrverbot zur Folge haben dürfte. (AZ)