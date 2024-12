Gleich zwei Strafanzeigen: Polizei erwischt Mann ohne Führerschein

Der Polizei hat einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der in der Parkstadt ohne Führerschein unterwegs war. Dazu kam es am Mittwochmittag, als Beamte in der Andreas-Mayr-Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführten. Dabei konnte ein 22-jähriger Autofahrer den Beamten keinen Führerschein vorzeigen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich auch heraus, warum. Dem Mann war bereits vom Landratsamt Donau-Ries die Fahrerlaubnis entzogen worden. Eine Strafanzeige sowie die Sicherstellung des Autoschlüssels waren die Folge. Eine weitere Strafanzeige erhielt der Halter des Wagens, der die Fahrt zugelassen hatte. (AZ)