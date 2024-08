Polizei erwischt Jugendliche auf nicht versicherten E-Scootern

Innerhalb kurzer Zeit hat die Polizei in Asbach-Bäumenheim zwei Jugendliche erwischte, die jeweils verbotenerweise mit einem Elektro-Tretroller (E-Scooter) unterwegs waren. In beiden Fällen gab es Anzeigen.

Am Donnerstag um 11.30 Uhr fiel den Beamten in der Bahnhofstraße eine 14-Jährige auf, an deren Roller sich kein gültiges Kennzeichen befand. Bei der Kontrolle kam heraus, dass kein Haftpflichtversicherungsvertrag für den Elektroroller abgeschlossen worden war. Die Beamten zeigten die Fahrerin und den Halter, 39, des Zweirads, der die Fahrt zuließ, an.

In der Nacht auf Freitag gegen 3 Uhr beobachtete eine Streifenbesatzung in der Bürgermeister-Müller-Straße einen 17-Jährigen, der einen E-Scooter benutzte, an dem ebenfalls keine gültige Kennzeichenplakette befestigt war. Auch hier fehlte die nötige Versicherung. Der Jugendliche versuchte bei der Kontrolle zudem, eine Schachtel Zigaretten zu verstecken. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten die Zigaretten sowie den E-Scooter sicher und erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)