Vier Unfälle in 30 Minuten im Raum Donauwörth

Die Polizeiinspektion Donauwörth hat am Dienstagnachmittag innerhalb einer halben Stunde gleich vier Verkehrsunfälle gemeldet bekommen, Drei davon passierten im Donauwörther Stadtbereich, einer in Gosheim. Der Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro.

Um 15 Uhr, waren nach Angaben der Polizei zwei osteuropäische Lkw-Fahrer (47 und 36 Jahre alt) auf der Wemdinger Straße in Gosheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache streiften sich die beiden Lastwagen im Begegnungsverkehr. Die beiden linken Seiten der 40- Tonner wurden entsprechend in Mitleidenschaft gezogen. Nur fünf Minuten später bog in Donauwörth ein 31-Jähriger mit seinem Auto von der Gartenstraße in die Obermayerstraße ab und hielt dabei unzureichenden Seitenabstand zum Wagen einer 81-Jährigen. Sein Pkw prallte gegen den linken Heckbereich.

84-Jähriger wartet in Donauwörth vorbildlich an der Unfallstelle

Um 15.30 Uhr rangierte ein 84-Jähriger mit seinem Pkw in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth rückwärts und beschädigte hierbei den abgestellten Wagen eines 44-Jährigen. Der Senior handelte laut Polizei vorbildlich: Er wartete circa 15 Minuten vor Ort und informierte – nachdem der Geschädigte nicht aufgetaucht war – per Handy die Polizei. Die Beamten sorgten für einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung.

Ebenfalls um 15.30 Uhr krachte es (wie berichtet) in Nordheim, wo ein 66-Jähriger aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen einen anderen Wagen sowie eine Gartenmauer prallte. (AZ)