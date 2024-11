Unfallflucht von Rübenlaster-Fahrer ist geklärt

Die Polizei hat eine Unfallflucht geklärt, die sich am Montag in Tapfheim ereignete. Dort parkte um 7.45 Uhr eine 44-Jährige ihr Auto in der Ortsdurchfahrt vor einer Bäckerei. Während die Frau ausstieg, fuhr ein Lastwagen, der mit Zuckerrüben beladen war, an dem Pkw vorbei und prallte gegen die geöffneten Fahrertür. Es entstand ein Schaden von geschätzten 3000 Euro.

Beamte sicherten Lackspuren des Lkw und informierten die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei. Diesen gelang es mit einigem Aufwand, einen 62-Jährigen ausfindig zu machen, der den Laster gesteuert hat. Der Mann, der aus dem Landkreis Dillingen stammt, gab an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben. Über mögliche Konsequenzen entscheidet nach Abschluss der Ermittlungen die Staatsanwaltschaft. (AZ)