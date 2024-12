Verräterische Spur: Polizei klärt Unfallflucht mit hohem Schaden

Die Polizei hat innerhalb weniger Tage eine Unfallflucht klären können, die sich in Asbach-Bäumenheim ereignete. Bei der Karambolage entstand hoher Schaden. Der Verursacher hinterließ eine verräterische Spur.

Der Unfall passierte am 2. Dezember über die Mittagsstunden. Der zunächst Unbekannte prallte mit großer Wucht gegen einen schwarzen Skoda, den eine Frau in der Droßbachsiedlung geparkt hatte. Der Sachschaden am Wagen des Opfers beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro. Auch der Pkw, den der Verursacher steuerte, wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Am Ort des Geschehens blieben abgebrochene Fahrzeugteile zurück.

Ein interessantes Fahrzeugteil bleibt am Unfallort in Bäumenheim zurück

Auf einem davon konnten die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Donauwörth eine sogenannte Teilenummer und einen Produktionsstempel entziffern, so Florian Pöppl, der Leiter der Dienststelle, auf Anfrage unserer Redaktion. Damit fanden die Beamten die Marke und das Modell heraus. Die Ermittler forderten beim Kraftfahrbundesamt eine Liste der in Frage kommenden Autos in der Region an und begannen damit, diese zu überprüfen.

Lange mussten die Polizisten nicht suchen: Sie stießen im südlichen Landkreis Donau-Ries auf einen Pkw, der Beschädigungen hatte, die genau zu dem Unfall passten. Bei dem Auto handelte es sich Pöppl zufolge um einen Leihwagen einer Werkstatt. Diese hatte das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Kollision einem 63-Jährigen zur Verfügung gestellt. Der muss sich jetzt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (wwi)