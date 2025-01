Zwei Unfallfluchten in Rain an einem Tag

Die Polizei hat am Dienstag in Rain zwei Unfallfluchten registriert. Eine davon passierte zwischen 16.05 und 17.20 Uhr in der Preußenallee. Dort parkte ein Mann sein Auto ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Pkw zu dicht an dem abgestellten Wagen vorbei und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Am Unfallort blieb die Spiegelabdeckung vom Auto des Verursachers zurück.

Ein anderer, unbekannter Verkehrsteilnehmer war mit seinem Fahrzeug am Dienstag auf der Kraftwerkstraße zunächst in östliche Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Donauwörther Straße bog die Person vermutlich zu früh nach links ab und das Fahrzeug überrollte eine Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrszeichen in Mitleidenschaft gezogen.

Hinweise zu den beiden Unfallfluchten nimmt die Polizeiinspektion Rain entgegen. Telefon: 09090/70070. (AZ)