Frau muss dringend zur Toilette - Jetzt sucht die Polizei nach einem Fahrzeugbesitzer

Weil es schnell gehen musste, ist eine Frau mit ihrer Autotür gegen ein anderes Auto gestoßen – der Halter des geschädigten Autos wird nun gesucht. Wie die Polizeit mitteilt, ereignete sich gestern auf dem Parkplatz des Wörnitzcenters in der Sallingerstraße ein kurioser Vorfall. Die Besitzerin eines grauen VW wollte schnell in ihren geparkten Wagen einsteigen, da sie dringend zur Toilette musste. Dabei stieß sie mit der Fahrertür gegen die hintere linke Wagentüre eines daneben geparkten Auto. Weil sie nicht länger warten konnte, verrichtete die Frau ihre Notdurft schließlich in einem nahen Gebüsch. Als sie zurückkam, war das beschädigte Auto bereits weggefahren. Ein Kennzeichen oder nähere Angaben zu dem Pkw konnte sie nicht machen. Die Höhe des Sachschadens ist daher ebenfalls noch unklar. Wer Hinweise zu dem beschädigten Pkw geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis