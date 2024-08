Unbekannter streift Auto und macht sich davon

Schaden in Höhe von rund 3000 Euro richtete ein Unbekannter an, der bereits am Montag in der Wemdinger Bahnhofstraße 46 ein geparktes Auto streifte und sich vom Acker machte. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, muss der Unfall beim zwischen 16.25 und 16.45 Uhr passiert sein, denn in dieser Zeit hatte der 64-jährige Halter seinen Pkw auf dem Parkplatz eines dortigen Geschäfts abgestellt. Augenscheinlich streifte der Unbekannte ihn mit seinem Wagen. Anschließend entfernte er sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen des Vorfalls und der Unfallbeteiligte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)

